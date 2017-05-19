قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطار الكويت الدولي هي جزء أصيل من احد تمارين الجاهزية والوهمية أجرته الإدارة العامة لأمن المطار يوم الاثنين الموافق 15/5/2017 في اطار التمرينات السنوية المقررة ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية وسوف يتم اجراء تمارين اخرى بالتنسيق والتعاون مع الاداره العامه للطيران المدني والجهات الرسميه الاخرى.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم السعي لاثارة الشائعات دون مبرر والتأكد من صحة الأخبار وجديتها من مصادرها الموثوق بها.