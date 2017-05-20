أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د.فهد الدوسري أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحقيقات كونها الجهة الأمينة على الدعوى الجزائية بصفتها المسؤولة عن تحريك الدعوى ومباشرتها منذ البداية وحتى تصل المحكمة، جاء ذلك في الندوة التي عقدت بالإدارة العامة للتحقيقات بعنوان «التصرف بالدعاوى وطرق سير» اول من امس الخميس، بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون الادعاء العام اللواء حقوقي أسعد الرويح ونائب المدير العام للشؤون إدارات التحقيق جمال الريش ووكيل المحكمة الكلية القاضي محمد الصانع ومدير مركز التدريب التخصصي بالإنابة المدعي العام د.وئام المصري وعدد من المدعين العامين والمختصين بهذا الشأن.

استهدفت الندوة التي نظمها مركز التدريب التخصصي بالإدارة العامة للتحقيقات تسليط الضوء على كيفية التصرف في الدعوى الجزائية في الجنح وطريق سيرها والإجراءات المتعلقة بها.



وألقى فيها المحاضرون عدة كلمات ونقاط مهمة حول موضوع الندوة من جوانبها المختلفة وتمت مناقشتها من جانب الحضور.