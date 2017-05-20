اختتمت بمقر القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي بوزارة الداخلية اول من امس الخميس ورشة عمل حول «إدارة الأزمات والكوارث» والتي عقدت في الفترة من 14 - 18 الجاري برعاية مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء ركن د.محمد الديحاني.

تأتي الورشة التي شارك بها 21 ضابطا من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تم إعدادها بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري لإبراز وتعزيز العمل الأمني المشترك بين الجهات العسكرية الثلاث «الداخلية والدفاع والحرس الوطني».



وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين والتقاط الصور التذكارية.