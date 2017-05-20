هاني الظفيري

ناقش مؤتمر الإنتربول الدولي للتعرف على ضحايا الكوارث المجهولة الذي عقد بسنغافورة في الفترة من 16-18 مايو الجاري عددا من الحوادث التي وقعت حديثا وكيفية التعامل بها مع الضحايا لهذه الكوارث المجهولين، كما ناقش كيفية ادارة فريق العمل للتعرف على الضحايا المجهولة بالطرق الفنية الحديثة لعلوم الادلة الجنائية والتي من شأنها المحافظة على الادلة بأماكن الحوادث وذلك من خلال العمل كفريق عمل موحد يسعى للتعرف على الضحايا المجهولة بأسرع وقت لما له اهمية انسانية لأهالي الضحايا.

والدور الثاني والمهم لإدارة فريق العمل الموحد هو تحديد سبب الكارثة إذا كانت طبيعية او بسبب اعمال اجرامية او لحوادث ارهابية من خلال تحديد الجناة من الادلة المادية باستخدام احدث علوم الادلة الجنائية وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وشمل المؤتمر الذي شارك في فعالياته وفد كويتي برئاسة مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد العنزي ورش عمل بالفترة المسائية شملت على اسلوب العمل الشرطي في البحث عن الأدلة بالكوارث وكذلك ورش عمل للطب الشرعي وطب الاسنان الجنائي.

وشمل ايضا المؤتمر اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في معرفة شخصيات الضحايا او سبب حدوث هذه الكوارث.

واجتمع ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين اجتماعا خاصا على هامش المؤتمر وذلك للتعرف على الفنيين والخبراء في دول مجلس التعاون الخليجي ولتبادل الخبرات في علوم الادلة الجنائية الحديثة.