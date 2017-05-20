محمد الجلاهمة

اتهم وافد مصري يعمل بإحدى الشركات العقارية موكلا عن الشركة وابلغ عن خيانة امانة بعد سرقة 45 حاوية تحتوي على مواد بناء وبضائع من قبل مسؤول المشتريات الهندي الجنسية ويعمل في مكتب استشارات.



جاء ذلك بعد ان اكتشفت الشركة اختفاء عدد من الحاويات التي تحمل بضائع متنوعة ومواد بناء، تبين بعد فحص محتويات المخازن وبعد عمل الجرد ان عددا كبيرا من الحاويات اختفى دون مستندات تدلل على خروجها بطريقة رسمية.



وقامت الشركة بالتأكد من ان من يتولى مسؤولية المخازن مسؤول المشتريات بالشركة وهو هندي الجنسية اختفى منذ فترة وتوارى عن الانظار واغلق هاتفه ولا يرد على اي اتصالات او استدعاءات من الشركة، وتم تسجيل قضية خيانة امانة ضد الوافد الهندي برقم 78/2017 جنح الاحمدى واحيلت الى الجهات الامنية المعنية التي تباشر تحقيقاتها وتحرياتها حول الحاويات المختفية وملابسات اختفائها وضبط الوافد الهندي.