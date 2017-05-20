هاني الظفيري

سقط 37 مطلوبا ومخالفا ومتعاطيا في حملات شنتها إدارة الأمن العام بالعاصمة والأحمدي والفروانية وأحيلوا جميعا الى جهات الاختصاص، ففي العاصمة تمكنت مديرية الأمن من ضبط 28 شخصا مطلوبين مدنيا وجنائيا بينهم آخرون صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض تغيب ومخالفي قانون الإقامة والعمل وأحيلوا الى جهة الاختصاص.

وفي الأحمدي تمكنت مديرية الأمن من ضبط 3 مواطنين أولهما مطلوب مدين 9225 دينارا، وآخر بـ 52450 دينارا، ومطلوب مخدرات «شبو».



والثالث مطلوب مدين وضبط بحوزته مواد مخدرة كيميكال أحيلوا جميعا الى جهة الاختصاص.

وفي الفروانية تمكن رجال الأمن من ضبط فلبيني مطلوب مدين 9721 دينارا، وبدون مطلوب مدين 1900 دينار، و3 مواطنين أحدهما مطلوب مدين 3600 دينار، والثاني مطلوب مدين 1400 دينار والثالث صادر بحقه حكم بالحبس ثلاثة شهور ومدين بـ 1188 دينار وأخيرا تم ضبط وافد آسيوي مطلوب على ذمة قضية مواقعة بالرضا للمباحث الجنائية.