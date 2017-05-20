محمد الدشيش

اصيب عدد من المواطنين والمواطنات بعضهم اصاباته خطيرة في حادث مروري مروع بين 4 مركبات على طريق الغوص مقابل ضاحية جابر العلي، ونقل المصابون والمصابات وهم قائدو المركبات الاربع ومرافقوهم الى مستشفى العدان عن طريق فرق الاسعاف التي هرعت الى موقع الحادث، وتوجه الى مكان الحادث عدد من الدوريات المرورية والاطفاء والطوارئ الطبية فور ورود البلاغ الى العمليات بالحاث وتم رفع المركبات المتضررة من الطريق وفتح المجال امام حركة السير واحيلت القضية الى السلطات الامنية التي باشرت عمليات التحقيق في ملابسات الحادث المروري الرباعي.