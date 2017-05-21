هاني الظفيري- أحمد خميس

أحبط رجال جمرك مطار الكويت الدولي يوم أمس محاولة ضخ 32 الف حبة مخدرة نوع ترامادول وأحيل وافد آسيوي حاول تهريب هذه الحبوب خلال قدومه من موطنه جوا، فيما أحال رجال جمرك النويصيب إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا لدى وصوله برا وعثر بحوزته على 4 لفافات تحتوي على مادة الحشيش، وحاول المواطن في بداية التحقيقات الإيحاء بأنه لا يعرف شيئا عن الحشيش ولكنه عاد واعترف بأن المضبوطات تخصه وانها للتعاطي وليست للاتجار، ومن المقرر ان توجه له تهمة جلب مواد مخدرة وهي عقوبة قد يصدر فيها حكم بالإعدام نظرا لأن الجلب غير مرتبط بكم المخدرات الواردة أو المهرب.

وحول تفاصيل الضبطية قال مصدر مطلع في جمرك مطار الكويت ان فريق الجوالة وخلال وصول رحلة من دولة آسيوية وهبطت ترانزيت بدولة خليجية تم الاشتباه في وافد آسيوي بدت عليه علامات الارتباك فتمت مراقبة الوافد بشكل دقيق ولدى وصوله إلى مكان تفتيش الامتعة وقبل الخروج مباشرة طلب منه مرافقة رجال الجمارك ليتم اخضاع امتعته للتفتيش الدقيق، وتبين انه أخفى 32 ألف حبة مخدرة من الترامادول بداخل علبة قام بوضعها في قصدير لاخفاء ما بداخلها، ومن ثم حرص على ان يضعها بين ملابسه وعليه تم التحقيق معه حيث اعترف بأنه جلب الحبوب للاتجار فيها وأنه يقوم ببيع الحبوب بالجملة على آخرين يتولون بدورهم بيعها بالتجزئة، وتم الاتصال على الادارة العامة لمكافحة المخدرات لترسل إلى مطار الكويت قوة من ضابط وفردين ويتم اقتياد الآسيوي مخفورا إلى مقر المكافحة.

أما في النويصيب وبحسب مصدر جمركي فإن أحد المفتشين اشتبه في مواطن قدم من دولة خليجية حيث تبين انه في حالة غير طبيعية وبتفتيــش سيـارتـــه باستخدام اجهزة متقدمة والكلاب البوليسية تم العثور على 4 لفافات بها مادة الحشيش ليتم إرساله والمضبوطات إلى المكافحة.