محمد الجلاهمة - أحمد خميس

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد نزلاء السجن المركزي بعد قيامه بنشر مقطع فيديو من داخل السجن باستخدام أجهزة ومواد ممنوعة داخل السجن المركزي.

وأشارت الإدارة إلى أن تحريات رجال الأمن بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تمكنوا بعد إجراء التحريات اللازمة من تحديد هوية النزيل المسؤول عن نشر مقطع الفيديو وهو من غير محددي الجنسية ومحكوم بالسجن لمدة سنتين على خلفية قضايا سرقة، حيث عثر بحوزته على هاتف نقال وشريحة اتصال وجهاز بث لشبكة الإنترنت وتمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه.

وأوضحت الإدارة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام مستمر في عمليات التفتيش المفاجئة للسجون للوقاية من الممنوعات وضبط أي مواد مخالفة يتم إدخالها بصورة غير قانونية.

من جهة اخرى، واقعة طريفة كشف عنها بلاغ مواطن لمخفر خيطان، حيث اكتشف فتح حساب بنكي باسمه لدى احد البنوك التجارية بينما كان نزيلا في السجن المركزي يقضي عقوبة منذ العام 2013.

وقال المواطن انه يسكن في مدينة سعد العبدالله وفوجئ برسالة هاتفية تفيد بموقف حسابه لدى البنك، فذهب الى الفرع القريب منه معربا عن دهشته لأنه ليس لديه اصلا حساب مع هذا البنك ولم يتعامل معه على الاطلاق، ففوجئ بأنه تم فتح حساب بنكي باسمه عام 2013 وهو نزيل بالسجن، واحيلت الواقعة الى النيابة وسجلت قضية بمسمى تزوير في محرر بنكي.