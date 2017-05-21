محمد الجلاهمة

أمر محقق مخفر الأحمدي بتعميم أوصاف مركبة يابانية موديل 2016 وضبط واحضار وافد مصري لاتهامه بقضية خيانة أمانة حيث كانت الشركة التي يعمل بها قد استغنت عن خدماته فما كان منه إلا أن رفض رد مركبة سلمت له. وذكر مصدر أمني ان شخصا من غير محددي الجنسية قد تقدم الى مخفر شرطة الاحمدي وقدم توكيلا عن صاحب شركة كبرى.



وأفاد المبلغ ان ادارة الشركة قررت إنهاء خدمات وافد مصري كان يعمل لديها بصفة مدير وحينما طلبت الشركة اعادة سيارة كان يستخدمها بصفته رفض وتوارى عن الانظار. من جهة أخرى تقدم مواطن يسكن في القصور إلى مخفر الأحمدي وأفاد بأنه تقدم إلى إدارة مرور الأحمدي لتجديد دفتر شاحنة صهريج يمتلكها وقدم رقمها، وإذ به يفاجأ بأن الشاحنة مسجلة ملكيتها لشركة لا يعلم عنها شيئا، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية تزوير في محرر رسمي، واحالتها إلى جهة الاختصاص. في سياق آخر اتهمت وافدتان هندية وبنغالية ثالثة سيلانية بخيانة الأمانة وقدما بياناتها.