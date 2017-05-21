عبدالله قنيص

«القانون 68/2015 رسالة طمأنة للعمالة المنزلية الهندية ونتوقع قريبا حدوث انفراجة وعودة الخادمات الهنديات للعمل في الكويت وذلك عقب تجاوز كل المعوقات التي كانت سببا في توقفها»، هذا ما ذكره مصدر مطلع لـ «الأنباء» مشيرا الى ان عدة اجتماعات عقدت بين مسؤولين على مستوى رفيع في الخارجية وآخرين من إدارة العمالة المنزلية وبإيعاز من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري.



وقال مصدر رفض الإفصاح عن اسمه ان رفض السلطات الهندية لتزويد الكويت بالعمالة المنزلية انطلق من عدة أمور منها تسجيل بعض الكفلاء بلاغات كيدية بحق العاملات الهنديات وقيام آخرين بعدم دفع الرواتب أو التأخر في سدادها، وعدم وجود كيان يمكن ان تلجأ إليه الخادمات حال حدوث مشكلات وايضا اشكالية نقل جثمان الوافد الهندي أو الوافدة حال وفاتهما وأن السلطات الامنية كانت تشترط ان يضع المواطن 700 دينار ضمانا ماليا.

وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية اخطرت «الخارجية» التي بدورها ابلغت السفارة الهندية بأن الإجراءات وفق قانون العمالة المنزلية الجديد ضمنت جميع حقوق العمالة منذ دخولها حتى مغادرتها، كما وفرت لهم مركزا للإيواء حال حدوث مشكلات بينها وبين الكفيل وفي حال تقدم الوافدة او الوافد أيا كان ببلاغ عن عدم تقاضيه راتبا تقوم إدارة العمال المنزلية بوضع بلوك على الكفيل بحيث لا يستطيع وضع بلاغ تغيب إلا بعد مراجعة إدارة العمالة المنزلية. وفيما يتعلق بكيفية تحصيل أي مبالغ متأخرة أو نقل جثمان حال الوفاة أو حجز تذاكر سفر، قال المصدر: كانت هذه المخاوف موضع تقدير وتتم معالجتها في القانون وفي حال الرواتب المتأخرة تتم مخاطبة الكفيل، وإذا لم يدفع تقوم الداخلية بدفع هذه الرواتب بعد التحقيقات ووضع بلوك على الكفيل لدفع الرواتب تلك، وهذا ينطبق ايضا على حالات نقل الجثمان وتذاكر السفر.