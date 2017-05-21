عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بعد ادانته بإحداث عاهة مستديمة لمواطن. وكان المتهم قد أحيل للمحاكمة بعدما اتهم بإحداث أذى بليغ بالمجني عليه حيث اعتدى عليه ضربا بـ «عجرة» وسبب له عاهة مستديمة. من جهة اخرى، أصدرت محكمة الجنايات أمس حكما بالحبس 10 سنوات لشاب (بدون) أقدم على خطف آسيويين بالحيلة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه أقدم على خطف المجني عليهما إلى منطقة كبد بقصد سرقتهما.

كما دانت محكمة الجنايات مواطنا ومقيما لقيامهما بالتشاجر في منطقة العمرية، وعاقبت المقيم بالحبس 4 سنوات مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، فيما قضت بحبس المواطن شهرا مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ. وكان المتهمان قد احيلا إلى المحاكمة تبادلهما الضرب الذي اسفر عن إحداث إصابات ببعضهما، غير أن إصابات المواطن خلفت أذى خطيرا لديه، الأمر الذي دعا هيئة المحكمة لتغليظ عقوبة المتهم المقيم.