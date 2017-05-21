إعداد: محمد الدشيش
قدم شخص من فئة غير محددي الجنسية بلاغا إلى مخفر السلام اتهم فيه حارس الأمن بالسفارة الفلبينية بسبه وإهانته وأفاد بأن الحارس أفريقي الجنسية.
من جهة اخرى، تقدم وافد مصري موكلا عن إحدى شركات تأجير السيارات واتهم اميركيا بخيانة الأمانة وقدم رقمه المدني.
كما قدم وافد مصري يعمل بإحدى شركات النفط بلاغا الى مخفر القشعانية افاد فيه بتعرضه للإصابة في العمل داخل احد مواقع الشركة، وقدم تقريرا طبيا تضمن وجود تهتك بأنسجة اليد والرسغ الأيمن وتجمعات دموية اسفل الساق وادخل الى قسم العظام بالجهراء.