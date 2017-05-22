المتهم الأول ضبط في مطار الكويت الدولي قبل إقلاع الطائرة بدقائق

محمد الجلاهمة

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث العاصمة) من ضبط وافدين سرقا مركبة احدى الشركات.

وكان مواطن أبلغ أجهزة وزارة الداخلية عن تعرض مقر شركة يديرها إلى السرقة وان الجناة سرقوا 2 تجوري خاص، وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة المعنية وقامت برفع الآثار ومن ثم تمت احالة القضية إلى مباحث العاصمة، وعليه تم تكثيف التحريات التي خلصت إلى أن وافدا عربيا كان يعمل في الشركة- وهو المتهم الرئيسي في القضية- يستعد لمغادرة البلاد، وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لضبط الوافد قبل هروبه، حيث ضبط أثناء محاولته مغادرة البلاد، وبمواجهته بما نسب إليه أقر واعترف بارتكابه الواقعة وبرفقته متهم آخر من نفس جنسيته واعترف انهما استعدا للجريمة بشكل جيد، حيث سرقا مركبة لتنفيذ خطة السرقة وتوجها إلى الشركة وقاما بتسلق السور وكسر الباب والدخول عن طريق الشباك وسرقة 2 تجوري واتجها بهما إلى منطقة صحراوية وكسرا الخزنتين وتقاسما ما تحتوياه من نقود فيما بينهما وقاما بحرق المركبة.

وأرشد المتهم رجال المباحث إلى مكان النقود التي بحوزته، حيث قام بإخفائها بحقيبة سفر كان ينوي الهروب بها، كما أرشد إلى المركبة المسروقة وبداخلها التجوريان، أما المتهم الثاني، فقد غادر البلاد وبالتنسيق مع إدارة الشرطة العربية والجنائية (الانتربول) تم ضبطه وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.