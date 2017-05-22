محمد الدشيش

أحال رجال امن مباحث الفروانية وافدا مصريا بعدما تم ضبطه بجرم مشهود إذ ضبط خلال سرقة سيارة متوقفة في مواقف ممشى منطقة الفردوس.

وذكر مصدر امني ان رجال المباحث الجنائية بمحافظة الفروانية قد وردتهم شكاوى حين سجلت قضايا عديدة عن سرقة مركبات عن طريق كسر الزجاج وسرق محتويات تلك السيارات من اموال وأجهزة نقالة وغيرها وأن اغلب تلك السرقات تمت في مواقف ممشى الفردوس.

وأضاف المصدر ان رجال المباحث كثفوا جهودهم وشكلوا فرقة وتم توزيعها بالقرب من مواقف الممشى وتمت مراقبة المكان حتى شاهدوا شخصا (يتلفت) وعندما لم يجد احدا قام بسرقة مركبة عن طريق اداة تحطم الزجاج بسرعة فائقة.

وحينها حاوطه رجال المباحث الجنائية وتم إلقاء القبض عليه وإحالته الى ادارة المباحث الجنائية بالفروانية، وبالتحري عنه تبين انه وافد مصري تخصص بسرقة السيارات وبخفة وسرعة يده وعثر بحوزته على بطاقات مدنية ومبالغ مالية مسروقة وتم التحفظ عليه تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة.