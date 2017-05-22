أحمد خميس

أدخل وافد هندي من مواليد 1973 الى غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء إثر سقوطه من أعلى جمل في منطقة القشعانية. وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا يسكن في منطقة الظهر ويعمل في الحرس الوطني تقدم الى مخفر القشعانية مصطحبا تقريرا طبيا لوافد هندي يعمل لديه، وجاء في التقرير دخول الوافد غرفة العناية المركزة لإصابات لحقت به، وقال ان الاصابات نتيجة سقوطه من أعلى جمل، وسجلت قضية.

من جهة أخرى، اتهم متقاعد عن العمل جاره بقتل ناقة، وقال المبلغ في بلاغه الى مخفر القشعانية انه وجد ناقة بالقرب من جاخور وعلى عمق 3 أمتار حيث اتهم جاره الذي يعمل في المواصلات بأنه هو من قتل الناقة وسجلت قضية وأبلغ رجال الأدلة.