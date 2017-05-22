أحمد خميس

شرع رجال مباحث حولي في البحث عن زوجة شابة غادرت منزل زوجها دون عودة في منطقة النقرة فيما اكد زوج المتغيبة- وهو مصري- ان زوجته خرجت منذ صباح الجمعة ولم تعد وكان برفقتها ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات، مشيرا الى انه استعلم عن الزوجة وابنه وتبين له انهما موجودان في الكويت ولم يغادرا الى موطنهما.

وبحسب مصدر امني فإن الزوج تقدم عصر الجمعة الى مخفر النقرة مبيناً انه استيقظ في العاشرة صباحا ولم يجد زوجته وبسؤال الحارس والجيران ابلغوه بأن زوجته خرجت نحو السابعة صباحا، مشيرا الى انه بحث عنها لدى جميع اقاربها وصديقاتها ولم يعثر لها ولابنه على اثر.