محمد الجلاهمة

ضبط وافد آسيوي خلال محاولته تهريب مخدرات عبر المطار الدولي، وكان فريق الجوالة يقوم بجولة في أرجاء صالة الوصول بمطار الكويت الدولي عندما اشتبهوا في وافد آسيوي الجنسية ظهرت عليه علامات الارتباك وكلما اقتربوا منه زاد ارتباكه وبعد إنهاء إجراءات وصوله طلبوا اصطحابه مع حقائبه وأغراضه لإجراء عملية تفتيش دقيقة، ولم يجد فريق الجوالة شيئا في الحقائب وتم فتح كرتون فاكهة أحضره معه وعثر به على ٣ كيلوات تقريبا من مادة الماريغوانا المخدرة مخبأة بداخل الكرتونة هذه، وفي البداية حول إنكار معرفته بها وعدم ملكيته لها، لكن في النهاية اعترف بحيازته لها.