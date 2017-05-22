حكمت المحكمة ببراءة مواطن من تهمة مواقعة بعد ان ترافع المحامي أسامة السند وقدم دفوعا جوهرية مبيناً كيدية الاتهام وأن الاعتراف الصادر من المتهم لم يكن نتاج إرادة حرة بل عبر اكراه وتهديد اثناء القيام بتحريات المباحث، وترافع محامي المتهم مبينا كيدية الاتهام وتناقض الدليل الفني والمتمثل بتقرير الطب الشرعي مع الدليل القولي ودفع بعدم صحة اقوال الشاكية وتناقض افاداتها، وتراخيها في الابلاغ، وبطلان الاعتراف الصادر من المتهم لأنه لم يكن وليد إرادة حرة، وأن المتهمة قدمت عدة تواريخ للواقعة مع ان مثل هذه الواقعة لا تتحمل الخطأ أو النسيان مما يدل على كيدية الاتهام وعدم صحة الواقعة، وأما بشأن الشاكية المتهمة فقد قضت المحكمة بحبسها بعد أن اعترفت بالواقعة وأصرت عليها أمام النيابة والتي استبعدت حالة الإكراه.