الزمت دائرة الاسرة- جعفري بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمود بهبهاني زوجاً بأن يؤدي لزوجته مبلغ 4 آلاف دينار مؤجل صداقها الثابت بعقد الزواج وألزمته ايضا المناسب من المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

حضر دفاع الزوجة المدعية المحامي محمد القطان، واثبت من خلال دفاعه ان موكلته زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي على صداق قدره 7000 دينار الحال منه مبلغ 3000 دينار والمؤجل منه 4000 دينار ولم تستلم معجل ومؤجل صداقها.

وقال المحامي القطان انه المقرر وفقا للمذهب الجعفري ان المهر قد يكون حالا او يكون مؤجلا ولا مانع من ان يكون جزءا منه معجلا والمؤخر مؤجلا ولابد بالمؤجل من تعيين الاجل ولو كان الاجل مبهما بحتا صح العقد وصح المهر على الاظهر ولغى التأجيل وان المهر يستقر كاملا في ذمة الزوج بالدخول ما لم يكن محددا بأجل معين.