جاسم التنيب - أحمد خميس

علمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انتهى من كشف ترقية عدد من الألوية إلى وكلاء مساعدين، وكشف ثان لعمداء مرشحين إلى ألوية.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن الشيخ خالد الجراح سيرفع الكشفين إلى مجلس الوزراء اليوم لاعتمادهما.

من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أصدرت تعميما لإدارات شؤون الإقامة بعدم تغيير جنسيات السوريين إلى سودانيين.

وقال مصدر امني إن السلطات السودانية أخطرت الأجهزة الأمنية الكويتية برصدها قيام سوريين باستخراج جوازات سفر سودانية، فيما يشكل شبهة تحايل على القانون ويعتبر تهديدا للأمن الوطني.

فأصدرت قرارا بإيقاف فوري لجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات جنسية أو جوازات سودانية لغير السودانيين وخاطبت الأجهزة الكويتية المعنية بهذا الشأن بالإضافة إلى دول الخليج.

وأضاف المصدر أن «الداخلية» أبلغت نظم المعلومات بعدم تعديل جنسية الوافدين من السورية إلى السودانية مؤكدا أن الجوازات السودانية صحيحة ولا شبهة فيها لكنها مؤقتة ولن يتم تجديدها وفقا لتأكيدات الجانب السوداني.

وقال المصدر: إن عدد الراغبين في تعديل جنسياتهم من السورية إلى السودانية لا يتعدى الـ 10 في الكويت ولكن أعدادهم كبيرة في باقي دول الخليج.