«مكافحة المخدرات» تسلّمت المتهم والمضبوطات لاستكمال الإجراءات

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

واصل رجال الإدارة العامة للجمارك تألقهم، فبعد 48 ساعة من ضبط 32 ألف حبة ترامادول حاول وافد آسيوي ضخها في البلاد عبر مطار الكويت الدولي، وأيضا بعد 24 ساعة من ضبط 3 كيلو غرامات ماريغوانا، تم اكتشاف اغرب طريقة لتهريب الحبوب عبر منفذ العبدلي باستخدام حمام زاجل، حيث أحبط رجال جمرك المطار والشحن الجوي محاولة لضخ 91 ألف حبة مخدرة (كبتاغون) أخفيت بطريقة مبتكرة في رولات تستخدم للديكور.

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للجمارك انه في إطار جهود الإدارة العامة للجمارك لمنع تهريب الممنوعات بمختلف صورها إلى داخل البلاد، أحبط رجال جمارك مراقبة التفتيش والتدقيق بإدارة الجمرك الجوي محاولة تهريب حبوب مخدرة (91 ألف حبة تقريبا) قادمة من احدى الدول العربية تم اخفاؤها في 3 طرود بداخلها رولات تستخدم للديكور بطريقة سرية. وأحيل المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان الشحنة مهربة من لبنان وأن وافدا سوريا ضبط على خلفية الضبطية، وأحيل الى مكافحة المخدرات للتحقيق ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة بعد الوقوف على شركائه.