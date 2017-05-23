محمد الجلاهمة

وجه المدير العام للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان رجال إدارة بحث وتحري منطقة الظهر بسرعة ضبط وإحضار شخص مجهول دهس طفلا كويتيا وتركه غارقا في دمائه وبإصابات خطيرة، وهرب إلى جهة غير معلومة.

هذا وفور تلقي البلاغ انتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ لرفع الآثار التي يمكن أن تكون مركبة الجاني قد خلفتها وراءها، على أن تتم الاستعانة بكاميرات السرعة والإشارة الضوئية الحمراء للمساعدة في تحديد هوية الجاني الهارب، وسجلت قضية جنائية باعتبار الجاني هرب إلى جهة غير معلومة. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد 1982 قال في إفاداته في مخفر الظهر- وهي القضية رقم 2017/98- ان ابنه البالغ من العمر 8 سنوات تعرض للدهس من قبل مركبة مجهولة في منطقة الظهر، وان قائد المركبة هرب إلى جهة غير معلومة، وأضاف الأب أن ابنه طريح الفراش في غرفة العناية المركزة بمستشفى العدان في حالة خطرة.