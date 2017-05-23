أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بإحالة وافد عربي الى النيابة العامة بتهم متعلقة بالتزوير، وذلك بعد ان اطلع على تقرير يفيد بأن الوافد تلاعب في تاريخ الميلاد لتجديد إقامته.

وبحسب بيان صادر عن العلاقات العامة عن الداخلية، تلقت ادارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة قسم التحقيق والرقابة الأمنية احالة من ادارة شؤون اقامة الفروانية تفيد بوجود تلاعب في معاملة التحاق بعائل بتغيير تاريخ الميلاد لتجديد إقامة، وعليه تم البحث والتحري عن الموضوع وأطراف الواقعة وتم اثبات التزوير بتاريخ الميلاد بالحاسب الآلي، وهو ما ثبت انه مغاير وما تحمله المعاملة من مستندات مرفقة، وتم تسجيل قضية وإحالة جميع الأطراف الى النيابة العامة.

.. وتداهم وكراً آوى 27 مخالفاً ومخالفة ومتغيباً في الرقة

هاني الظفيري - عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري» من إلقاء القبض على 27 مخالفا ومخالفة من جنسيات مختلفة. وبحسب مصدر أمني، فان الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة إدارة البحث والتحري تلقت معلومات تفيد بوجود مسكن بمنطقة الرقة يقوم بإيواء عدد من المخالفين لقانون الإقامة مادة «20» عمالة منزلية متغيبين عن كفلائهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة التي أثبتت صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم وأنهم يعملون بنظام العمل اليومي، وبالاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلي تبين أنهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجلة بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى. هذا، وقد تم تحويلهم جميعا إلى جهات الاختصاص.