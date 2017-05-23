أحمد خميس

فتح رجال مباحث الأحمدي تحقيقا في ادعاءات سيدة من مواليد 1992 قالت في بلاغ تقدمت به إلى مخفر ابوفطيرة ان مجهولا اعتدى عليها في شقة تقع في أبو الحصانية، وقالت السيدة في البلاغ انها تعرفت على شخص قام باستدراجها إلى شقة بمنطقة ابوالحصانية واعتدى عليها، وبسؤالها عما إذا ما كانت تعرف الشخص أجابت بالنفي وردت على سؤال آخر عن تحديدها مكان الاعتداء لمعاينته بأنها لا تعرف المنزل وسجلت قضية مواقعة بالإكراه.

على صعيد آخر تقدمت مواطنة في العقد الخامس من عمرها الى مخفر شرطة العديلية ببلاغ اتهمت فيه وافدا مصريا بتحريضها على الفسق والفجور. وقالت المبلغة ان المدعى عليه يعمل في جمعية تعاونية موضحة ان الواقعة حدثت خلال ترددها على الجمعية لشراء أغراض.