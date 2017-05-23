سجل رجلا مباحث في مخفر شرطة الجابرية قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته واعتداء بالضرب والسب.

وبحسب مصدر امني فان (ص.ع) و(أ.م) من مركبات الإدارة العامة للمباحث الجنائية قالا انهما تعرضا للإهانة أثناء تأدية مهام عملهما، حيث قام 3 وافدين (مصرية واثنان من مواطنيها) بالاعتداء والسب وذلك في منطقة الجابرية واحيلت القضية الى التحقيقات.

.. ومصري يسلب مواطنه 1000 دينار من رصيده البنكي

أحمد خميس

سجل وافد مصري في مخفر شرطة الشويخ قضية حملت عنوان تزوير في محرر بنكي، وقال المبلغ ـ وهو من مواليد 1960 ـ ان مواطنه من مواليد 1976 سحب من رصيده البنكي 1000 دينار، لافتا الى انه اعطى بطاقته البنكية للمدعى عليه في ظروف لم يتطرق اليها في البلاغ، وفوجئ بأن المدعى عليه سحب من رصيده المبلغ المذكور.