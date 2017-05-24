أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة السلام قضية حملت عنوان تهديد بالقتل، فيما لم تعرف التفاصيل الكاملة التي دعت زوجة في عقدها الخامس من العمر إلى تهديد زوجها والذي يقاربها والسيلانية التي تصغرها بـ 7 سنوات فقط.

ومن المقرر ان يتم استدعاء الزوجة للوقوف على سبب قيامها بتهديد زوجها والخادمة السيلانية.

وأعرب مصدر امني عن اعتقاده بان الأقوال التي ستدلي بها الزوجة ستكون مهمة.

وكان مواطن من مواليد 1961 وهو متقاعد عن العمل قد تقدم الى مخفر شرطة السلام وقال انه والخادمة السيلانية من مواليد 1970 تعرضا للتهديد بالقتل بسلاح أبيض من جانب زوجته وهي من مواليد 1963 اذ قالت لها: «راح أذبحكم».