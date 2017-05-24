محمد الجلاهمة

سجل مواطن من فئة الـ VIP قضية في مخفر شرطة ضاحية عبدالله السالم قضية بعنوان شروع في السلب، متهما سيدة مجهولة بمحاولة سلب هاتف ابنته وضربها، وذلك في مجمع تجاري، وطلب محقق مخفر عبدالله السالم من مباحث المنطقة الاستعانة بكاميرات مجمع راق شهد واقعة الاعتداء منذ بدايته حتى نهايته على ان تتم الاستعانة بالكاميرات المتواجدة خارج المجمع بما يسهم في تحديد لوحة المركبة التي كانت المدعى عليها تستقلها تمهيدا لضبطها والتحقيق معها في التهم المنسوبة لها.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1970 ويسكن منطقة النزهة تقدم الى مخفر عبدالله السالم وأرفق ببلاغه تقريرا طبيا لابنته البالغة من العمر 17 عاما يوضح الإصابات التي لحقت بها نتيجة لاعتداء الذي تعرضت له من قبل امرأة مجهولة، وأضاف ان المدعى عليها طلبت هاتف ابنته النقال وعندما رفضت حاولت أخذه بالقوة وقامت بضربها، يذكر ان القضية أخذت تصنيفا جنائيا.