أحمد خميس

احتجز مواطن لبعض الوقت في مخفر شرطة العديلية قبل ان يطلق سراحه على خلفية قضية وجهت إليه بمسمى إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.

هذا ومن المقرر تفريغ كاميرات في مستوصف تخصصي للوقوف على الإهانة بشكل دقيق، خاصة ان المدعى عليه قال انه لم يسئ الى المبلغة.

وبحسب مصدر امني فإن طبيبة أسنان كويتية أبلغت عمليات الداخلية بأن مراجعاً أهانها وهو متواجد في مقر عملها، وعلى الفور توجهت دورية الى موقع البلاغ وتم أخذ هوية المدعى عليه، وهو كويتي من مواليد 1970.

وقالت الطبيبة، وتبلغ من العمر 28 عاما، انها كانت تؤدي عملها في المستوصف حين دخل عليها المدعى عليه وفوجئت به يتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة.