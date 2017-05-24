هاني الظفيري

أمر محقق مخفر شرطة السلام بتعميم أوصاف مركبة أميركية على عموم الدوريات لضبطها، فيما رجح مصدر امني ان تكون المركبة سرقت باستخدام ونش، مشيرا الى احتمالية ان يكون لص مجهول اتصل على ونش وطلب منه نقل المركبة الى جهة مجهولة، باعتبارها مركبته.

وجاء تعميم اوصاف المركبة المسروقة بعد ان تقدمت مواطنة من مواليد 1969 وتعمل بوزارة الصحة، وأبلغت عن سرقة مركبتها الاميركية التي تعطلت منها فأوقفتها على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز والمحاذي لمنطقة السلام، وأضافت انها ذهبت لإحضار ميكانيكي لفحص المركبة المعطلة، لكنها فوجئت بعد عودتها بسرقتها من قبل شخص مجهول الهوية، وسجلت قضية بمسمى «سرقة مركبة».