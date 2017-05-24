محمد الجلاهمة

لم يراع لص مجهول حرمة المسجد وارتكب جريمته أثناء أداء الصلاة، حيث قام بسرقة هاتف ذكي «آيفون 4» لا يزيد سعره على 30 دينارا، حسب تأكيد المبلغ، وهو وافد بنغالي.

وفي قضية أخرى، فقد مواطن هاتف «آيفوف 7» خلال قيامه بدفع حساب أمام الكاشير، حيث ترك الهاتف واخرج حافظة نقوده وفوجئ خلال ثوان بسرقته.

وحول تفاصيل القضيتين اللتين شهدتهما منطقتا الزهراء والجابرية، ذكر مصدر امني ان وافدا بنغاليا يدعى بلاين من مواليد 1994 تقدم الى المخفر وقال انه يعمل حارس احد مساجد منطقة الزهراء ق5 وأثناء أدائه صلاة العشاء وضع هاتفه النقال الى جواره، وبعد انتهاء الصلاة فوجئ باختفاء الهاتف الذكي وسجلت قضية سرقة هاتف.

اما في منطقة الجابرية فقد تقدم مواطن متقاعد من مواليد 1959 مبلغا عن سرقة هاتفه النقال خلال وجوده بفرع الجمعية الجديد وقدم رقمه المتسلسل ولم يتهم احد.