هاني الظفيري

كانا يحلقان في عالم النشوة الزائفة، بهذه العبارات وصف مصدر أمني حالة وافدين احدهما إيراني والآخر مصري تم ضبطهما في منطقة الصليبية، وأمر مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء علي ماضي بإحالة الوافدين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وأرفق في ملف الإحالة كيسا به مادة بيضاء يشتبه في انها مادة مخدرة.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال امن الجهراء وخلال حملة تم اقامتها امس الاول في منطقة الصليبية تم توقيف مركبة تبين ان بها وافدين حيث تم طلب هويتيهما للتأكد من وضعهما القانوني وما إذا كانا مطلوبين لأي جهة أمنية.

وأضاف المصدر: قدم أحد الوافدين إثباته الشخصي وكان عبارة عن بطاقة مدنية فيما قال الثاني ان هويته ليست معه وانه نسيها في منزله وعليه تم الطلب من الوافد الذي لا يحوز هوية النزول وإذ برجال الأمن يلاحظون انه في حالة غير طبيعية فتم الطلب من مرافقه الايراني وصاحب الاثبات النزول وتبين لرجال الأمن انه ايضا في عالم آخر ليتم تفتيش الايراني والمصري والعثور بحوزتهما على بقايا مواد مخدرة وكيس هيروين وأدوات تعاط.