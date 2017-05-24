محمد الدشيش

أخمد رجال إطفاء مركز السالمية حريقا شب في منزل بالجابرية، وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء مساء أمس الأول عن نشوب حريق في منزل بمنطقة الجابرية، وعلى الفور تم تحريك فرقتي إطفاء مركزي السالمية بقيادة المقدم مشاري الرشيد وحولي بقيادة الرائد علي الصفار إلى موقع البلاغ، وعند وصول رجال الإطفاء تبين أن الحادث عبارة عن حريق شب في غرفة بالدور الثاني وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.

على صعيد آخر، تعامل رجال الأطفاء مع حريق اندلع في أحد المطاعم بمنطقة شرق وتم السيطرة عليه دون أي اصابات تذكر.