أمير زكي

نقل 4 من رجال الاطفاء ورجلا طوارئ طبية للعلاج في مستشفى الفروانية للعلاج من كسور لحقت بهم جميعا وسط مخاوف من كسور في العمود الفقري. وجاءت هذه الاصابات التي وصفت بالبالغة لرجال الاطفاء ورجل اسعاف اثر سقوط مصعد من الطابق الثالث، ولم تعرف اسباب سقوطه على وجه التحديد. وانتقل عدد من قيادات الادارة العامة للاطفاء والطوارئ الطبية لزيارة المصابين، وانتقلت الاجهزة الامنية لمعاينة المصعد الذي شهد الواقعة. وبذل رجال اطفاء مركزي الفروانية وصبحان وفي مقدمتهم المقدم احمد هايف ورئيس النوبة عبدالله المطيري مجهودا كبيرا لإخراج المصابين من داخل المصعد. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني: ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بسقوط مصعد في بناية بمنطقة خيطان، فانتقلت الاجهزة المعنية، وكانت المفاجأة ان المصعد كان يضم 6 اشخاص، 4 اطفائيين ورجلي اسعاف، وتبين من التحقيقات ان المصابين توجهوا للتعامل مع بلاغ تضمن اغلاق باب شقة على احد الاطفاء، وبعد انجاز المهمة وفتح الباب نزل الاطفائيون والمسعفون فهوى بهم المصعد من الطابق الثالث الى الدور الارضي.