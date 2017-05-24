محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الاعتداء على عريف خلال مرافقته لنزيل مسجون الى المستشفى الاميري، وكان بلاغ ورد للعمليات عن تهجم واعتداء بالضرب على العريف «ع.ع.ع» من ادارة السجون اثناء نزوله من جناح بالمستشفى الاميري حيث كان مرافق لاحد نزلاء السجن المركزي متهما بقضايا اختلاس أموال عامة، وذكر مصدر امني ان العريف أصيب بكسر بالأنف وتم اجراء جراحة استلزمت خياطة جرح فوق العين اليمنى بعد ان اعتدى عليه شخصان مجهولان اثناء نزوله من المصعد بالدور الأرضي ولاذا بالفرار ولا يعرف سبب اعتدائهما، عليه وحضر ضابط السجن الملازم فهد الحمر وتم إبلاغ النيابة والمباحث بالواقعة.

إلى ذلك، قال المجني عليه في التحقيقات التي اجريت معه أنه فوجئ وخلال وجوده في مواقف المستشفى بشخصين لا يعرفهما حيث توجها اليه وأطلقا باتجاه عينيه غاز مسيل للدموع ومن ثم ضربه برنق وهربا إلى جهة غير معلومة، وجدد المجني عليه التأكيد على أن لم يسبق له معرفة المدعى عليهما ومن المقرر أن يخضع مرافق المجني عليه للتحقيق للوقوف على مدى معرفته بالمتهمين.

هذا ووصف حالة المجني عليه بغير المستقرة وأنه قيد العلاج بالجناح الرابع، وهناك كسور في الجمجمه والوجه وتم عمل خياط للجروح التي لحقت به على مسافة ٨ سم.