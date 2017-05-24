محمد الدشيش

أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف إلزام فاشنستا كويتية مشهورة بتعويض شركة بمبلغ 1000 دينار. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن مالك الشركة المدعية ولديه وكالات من شركات عالمية من ضمنها علامة تجارية لماركة عدسات، إذ تعرض للإساءة والتشهير من قبل الفاشنستا المدعى عليها.

كان مالك الشركة قد فوجئ بقيام المدعى عليها وهي فاشنستا كويتية مشهورة تمتلك آلاف المتابعين في برامج التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع عبر موقعها في الانستغرام والسناب شات تضمنت إساءة مباشرة لأحد المنتجات، والذي تمتلك الشركة وكالته الحصرية في الكويت وصاحبة العلامة التجارية.

وأكدت المحامية المطيري ان المدعى عليها تمتلك شركة منافسة لشركة موكلها وأن الفاشنستا أكدت انها ستقوم باستيراد ذات المنتج والذي تعتبر الشركة المدعية هي الوكيل الحصري له بالكويت.

وقدمت المحامية المطيري كل الأدلة الدامغة على صحة دعواها ومنها حافظة مستندات تثبت وكالة المدعي للعلامة وتفريغ لمقاطع الفيديو التي نشرتها المدعى عليها في مواقعها الشخصية في موقعي السناب شات والانستغرام، مؤكدة ان موكلها قد تضرر كثيرا من الناحية المادية والأدبية جراء ما قامت به المدعى عليها.

وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 1000 دينار عن الأضرار التي لحقت به وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بحكمها برفضها للطعن المقدم من الفاشنستا.