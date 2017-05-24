أحمد خميس

استنفرت إدارة المتفجرات يوم أمس الأول اثر بلاغ عن شنطة مشتبه بها، لكن تبين من التعامل بآليات متقدمة أن الشنطة تخص الجيش الكويتي ولا تحوي أي مواد محظورة أو متفجرة، وحول التفاصيل الكاملة للواقعة، قال مصدر أمني: ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوجود جسم غريب في شبرة بمنطقة الصليبية، فتم توجيه إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، وتم تسويره، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن شنطة عسكرية تابعة للجيش، وتم التعامل معها بمعرفة إدارة المتفجرات وعثر بها على أشياء قديمة ومهملة ولا تشكل أي أضرار أو خطورة.