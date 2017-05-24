عبدالكريم أحمد

أكملت محكمة الجنايات أمس محاكمة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية، وقررت إرجاءها إلى 13 يونيو المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة، بوقت التفت فيه عن الطلب المقدم من محاميها بإخلاء سبيلها.

وتخللت جلسة الأمس حضور المتهمة ومحاميها الذي طلب من المحكمة استدعاء ضابط الواقعة لاستجوابه بتقرير اتهامه، والتصريح له بالاطلاع على محضر تسليم موكلته من جهاز أمن الدولة المصري إلى السلطات الأمنية الكويتية، بالإضافة إلى إخلاء سبيلها، غير أن المحكمة التفتت عن الطلبين الأخيرين وقبلت الأول على أن يتم استجواب الضابط خلال الجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.

يذكر أن المتهمة كانت قد أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد بعد التغرير بها من قبل أعضاء في التنظيم، مشيرة إلى أنها أفلتت منهم بعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.