عبدالله قنيص - احمد خميس

أخمدت ٧ فرق إطفاء حريقا هائلا اندلع في مصنع للمواد البتروكيماوية بمنطقة الري الصناعية صباح امس الأربعاء، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع تبلغ مساحته ٢٠٠٠ متر مربع فتم توجيه فرق إطفاء مراكز الشويخ الصناعية والمدينة ومبارك الكبير للمواد الخطرة والعارضية والسالمية الجنوبي والعمليات والإسناد للتعامل مع الحريق، وبمجرد وصولها شرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق، حيث تبين ان المصنع يتكون من قسمين الأول خاص بالمواد البتروكيماوية وهو الذي اندلعت به النيران، أما الجزء الثاني فيستخدم كمخزن مؤقت إلى حين تحميل منتجات المصنع حيث طوقته فرق الإطفاء حتى لا تمتد ألسنة اللهب الى المباني المجاورة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام ان الحادث أسفر عن وقوع إصابة واحدة وهي لحارس المصنع وتم نقله على أثرها للعلاج في المستشفى، فيما أصيب ٣ من رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع الحادث وتم إرسال أحدهم للعلاج في المستشفى، وقالت الإدارة ان الخسائر المادية الناتجة عن الحادث كبيرة جدا ولا يعرف حجمها حتى الآن وسيتم فتح تحقيق الذي فتحته لمعرفة ملابسات الحادث، وقالت الإدارة إنه تم حصر عشرات المركبات التي احترقت بسبب الحادث وكانت تفوق ٢٧ مركبة.

تواجد في موقع الحادث مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالإنابة اللواء م.خالد التركيت ونائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص.

فيما تولى قيادة فرق الإطفاء مدير إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي ومدير إدارة العمليات المركزية العميد طارق السبتي، كما تواجد في الموقع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير هذا وخلف الحريق سحب دخانية كثيفة شوهدت على بعد كيلو مترات رغم الغبار.