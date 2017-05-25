عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقا لمواطنة تبلغ 35 عاما لقيامها بقتل أخرى في ضاحية صباح السالم. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة في مارس من العام الماضي بعد قيامها بشراء سكين والذهاب لمسكن المجني عليها البالغة 43 عاما في ضاحية صباح السالم والقيام بطعنها وقتلها بسبب مشاكل شخصية.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالب محاميها بوقت سابق إحالتها إلى الطب النفسي لبيان حالتها النفسية ومسؤوليتها الجزائية وقت ارتكاب الجريمة.