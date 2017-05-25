اعترف بجلب الشتلات من الخارج

هاني الظفيري - محمد دشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط وافد يقوم بزراعة وترويج مادة الماريغوانا المخدرة واحيل الى النيابة، وكانت معلومات وردت للادارة تفيد بقيام المتهم بزراعة وترويج الماريغوانا في سكن خاص وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل لمراقبته وتكثيف التحريات حول نشاطه، حيث تبين وجود سكن خاص يتخذه لزراعة الماريغوانا وترويجها، وبعد الحصول على الاذن القانوني تم مداهمة السكن الكائن في محافظة حولي وضبطه، وفي التحقيقات اعترف بانه كان يقوم بتلك الاعمال وانه اعتاد على جلب شتلات الماريغوانا من خارج البلاد، فيما تعكف الأجهزة الأمنية على تكثيف عمليات البحث والتحري للكشف عن أي شركاء للمتهم ورصد كل من قدم له أي مساعدة.