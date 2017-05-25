أحمد خميس

احتجز وافد سوري في مخفر ميدان حولي على خلفية قضية تحريض مصرية على الفسق والفجور وذلك قبل اطلاق سراحه بكفالة واحالته الى المحكمة في قضية حملت مسمى تحريض على الفسق والفجور.

وبحسب مصدر امني فإن وافدة مصرية من مواليد 1989 استنجدت بعمليات وزارة الداخلية مبلغة عن تعرضها للتحريض على الفسق والفجور خلال توقفها الى جوار مطعم، وفور تلقي البلاغ توجهت احدى الدوريات الى موقع البلاغ وتم توقيف الوافد المدعى عليه وتبين انه سوري من مواليد 1979 وبسؤالها عن بلاغها قالت ان المدعى عليه حرضها على الفسق والفجور بعبارات تحمل ايحاءات غير اخلاقية، اذ قال لها: «والله المشروب جاهز وناطر التِّم الجميل».

وردا على سؤال عما اذا ما كان هناك شهود على الواقعة نفت، فيما نفى الوافد السوري ما ذهبت اليه المبلغة.