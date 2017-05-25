هاني الظفيري

قال مصدر أمني إن أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة الجرائــم الالكترونية»، والإدارة العامــة للرقابة والتفتيــش تمكنوا من ضبــط عسكري بالوزارة في نطاق عمله بمحافظــة الجهـــراء للاشتباه فــي أنــه صاحب مقطع فاضح تم تداوله على نطاق واسع لشخص يرتدي الزي الشرطي.

وبحسب المصدر الأمني، فإن المشتبه به نفى بشكل قاطع أن يكون هو صاحب المقطع، مشيرا الى أن حسم هذه الجزئية سيكون من خلال خبراء الأدلة الجنائية والذين سيقومون بتحليل صوت صاحب المقطع مع المشتبه به للوقوف على الحقيقة.

وكان المقطع قد حظي باهتمام أجهزة الداخلية لاعتبارات تمس الزي العسكري وتم تحديد المشتبه به وتوقيفه.