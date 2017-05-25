محمد الجلاهمة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإغلاق ملف الشروع في قتل خليجي بإطلاق النار عليه وإصابته بـ3 طلقات نارية في محافظة الجهراء، فيما اكد المجني عليه عدم وجود أي خلافات بينه وأي إنسان تستدعي أن يقوم بتصفيته وقتله. يذكر ان «الأنباء» اشارت الى الخبر في عددها امس.

وحول تفاصيل الواقعة، ذكر مصدر امني أن غرفة عمليات الجهراء أبلغت مخفر النعيم بحدوث بطلق ناري على شخص استدعى نقله الى مستشفى الجهراء.

واضاف المصدر انه تم توجيه احدى دوريات الخفر الى الجناح العاشر - جراحة بمستشفى الجهراء، حيث شوهد المجني عليه الذي تبين لاحقا انه خليجي، ومصاب بطلقتين ناريتين في ساعده الأيمن، وثالثة خلف الظهر.

واوضح المصدر انه بسؤال المجني عليه افاد بأنه دخل البلاد مساء اول من امس (الثلاثاء) عن طريق منفذ السالمي، واستعان بأحد المارة لتوصيله الى الدائري السادس تجاه المسيلة، واضاف المجني عليه انه نزل من مركبة المار الذي أوصله ومشي باتجاه المسيلة مدة 5 دقائق لكنه فوجئ بإطلاق النار عليه من قبل احدى المركبات فسقط على الأرض، وقام شخص بتوصيله الى مستشفى الجهراء.

وذكر التقرير الطبي للمجني عليه انه بالكشف الظاهري عليه وجد جرحان في الجانب الأيسر وآخران في الساعد الأيمن، وتم عمل اللازم له.

ونفى المجني عليه وجود أي خلاف بينه وأي شخص يتطلب الاعتداء عليه بهذا الشكل.

وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية بمسمى شروع بالقتل وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر من دون ترخيص.