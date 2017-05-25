مشاري المطيري - محمد دشيش

تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط وافد بنغالي يتاجر في المخدرات. وكانت معلومات قد وردت الى غرفة عمليات أمن الفروانية قبل أسبوعين عن شخص بنغالي الجنسية يتاجر في المخدرات في نطاق منطقة الفردوس وتم إبلاغ مدير أمن محافظة الفروانية اللواء صالح العنزي، حيث صدرت الأوامر بمراقبة عدة مواقع كشفت التحريات انه يتردد عليها والتدقيق على بعض المركبات ذات الأوصاف الواردة في التحريات، وبعد انتشار الدوريات على مواقع عدة لمدة أسبوعين تمكن رجال الأمن أمس من ضبط الشخص أثناء قيامه بمحاولة البيع لطرف مجهول، حيث شاهد ضابط مخفر العارضية المركبة صالون يابانية متوقفة في مواقف جمعية المنطقة، وتم إبلاغ عموم دوريات القيادة للتوجه الى الموقع وتمت محاصرته ومنعه من الهرب وعند نزوله من المركبة محاولاً الفرار تم ضبطه والسيطرة عليه، وتبين انه بنغالي الجنسية مواليد ١٩٨٤، وبتفتيش المركبة عثر بها على ١٨ كيسا صغيرا وكيس كبير هيروين، بالإضافة الى ٢١ كيسا صغيرا «شبو» كان يضعها بشكل واضح ومكشوف داخل المركبة على المقعد بجانب السائق وكذلك عثر على ميزان حساس وكمية أخرى من أكياس الهيروين والشبو في صندوق المركبة الخلفي.

من جهة اخرى، سقط شخص من غير محددي الجنسية في قبضة احدى دوريات نجدة الجهراء بعد ان ضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

وكانت احدى الدوريات اشتبهت في شخص يحمل لفافات مريبة فتم توقيفه وبتفتيشه عثر بحوزته على ٢٠٠ حبة لاريكا و٢٤ كيس شبو و٩ حبات كبتي وكيسين من مادة الكيميكال المخدرة.