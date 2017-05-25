أمير زكي ـ هاني الظفيري

بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية تمكن رجال قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك مع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية من إحباط عملية تهريب كبيرة لمشروبات روحية (خمور) تقدر بحوالي 2402 زجاجة قادمة من خارج البلاد واردة الى ميناء الشعيبة، وكان وصف البضاعة بالبيان الجمركي «عصائر».

هذا، وقد أشاد المستشار جمال الجلاوي مدير عام الجمارك بهذا الإنجاز والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والذي أسفر عن ضبط وإحباط هذه الشحنة الكبيرة من الخمور، كما اكد ان من اولويات الادارة العامة للجمارك حفظ أمن الوطن الغالي وسلامته، وأشاد ايضا بهذا الصدد برجال الجمارك بجميع القطاعات الجمركية وبجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية.

من جانب آخر أشاد نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري أسامة الرومي بالتنسيق المشترك بين الادارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحري وبين اخوانهم بوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية والذي أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الخمور قادمة للبلاد، مؤكدا ان التعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية مستمر لحماية البلاد والمجتمع الكويتي من أي خطر.