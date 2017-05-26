أمير زكي ـ أحمد خميس

في خطوة تستهدف تخفيف ضغوط الوافدين على الخدمات في البلاد خصوصا الصحية المتمثلة في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أمس تعميما على جميع المديرين في «شؤون الإقامة» بحظر تجديد إقامات الوالدين والاخوة والاخوات وغيرهم.



وفيما أكد التعميم على السماح بالتجديد للزوجة والأبناء وفق المادة 22، أجاز للإدارات منح هذه الشرائح إقامة مؤقتة فقط لمدة 3 أشهر وبعدها تتم إعادتهم الى أوطانهم. هذا، وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بما جاء فيه، ورفع تقرير عن بعض الحالات التي يتم رفضها.