الجمارك سد منيع أمام محاولات تهريب الممنوعات



هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة



نجح رجال إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة للجمارك في ضبط شحنتين كبيرتين للخمور بلغ إجماليهما 8432 زجاجة.



وصرح نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري أسامة الرومي بأنه في إطار الجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك ودورهم الوطني في حماية البلاد من كل المخاطر ووقوفهم سدا منيعا حيال كل من يريد المساس بهذا الوطن الغالي، وتماشيا مع تعليمات مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي باتباع أقصى إجراءات الحيطة واليقظة وتسخير الجهود للحد من عمليات تهريب الممنوعات الى داخل البلاد، جرى إحباط محاولة تهريب شحنتين كبيرتين من الخمور بيوم واحد.



وقال الرومي انه وعقب التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقطاع البحث والتحري الجمركي تكللت الجهود بضبط (٢٤٠٨) زجاجات خمر بمحضر ضبط رقم (١/٢٠١٧) مستوردة هربت في حاوية بيانها الجمركي (عصائر)،.



وبناء على تحريات سابقة لرجال التحري الجمركي والتي دلت على وجود حاوية اخرى تعود لنفس الشركة المستوردة (المتهمة) متواجدة في ميناء الشعيبة وحمولتها حسب البيان الجمركي (مياه للشرب) وعلى ضوء ذلك قام رجال الجمارك بإخضاع الحاوية الثانية بعد إتمام إجراءات ضبط الحاوية الأولى والتي سبقها التنسيق مع المباحث الجنائية وقد اعلنت عنها الجمارك سلفا، ليتبين ان الحاوية الثانية تحتوي على كمية كبيرة من الخمور عددها (٦٠٢٤) زجاجة خمر بمحضر ضبط رقم (٢/٢٠١٧) ليصل اجمالي الحاويتين (٨٤٣٢) زجاجة لكلتا الضبطيتين.



وتؤكد الإدارة العامة للجمارك حرصها على ان تكون السد المنيع امام كل من يحاول تهريب أي من الممنوعات إلي البلاد بجميع المنافذ الجمركية، لافتة إلى ان لديها كوادر وطنية موزعة في كل المنافذ الجمركية وقادرة على أداء مهامها بأفضل صورة.



واختتم الرومي تصريحه بالتأكيد على أنه جار استكمال كل الاجراءات القانونية والجمركية للضبطيتين.