هاني الظفيري

تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» عن ضبط العسكري بطل مقطع الفيديو الخادش، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن القضية أغلقت. وقال بيان صادر عن العلاقات العامة: إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط رجل الأمن الذي ظهر بمقطع فيديو خادش للحياء بصحبة فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري.

كما أوضحت أنه تم ضبط الفتاة التي كانت بصحبته في جاخور بمنطقة كبد بحالة غير طبيعية من جراء تعاطي المشروبات الكحولية، وقد تمت مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، فأقرا واعترفا بصحتها جملة وتفصيلا بما تمت مواجهتهما به.

وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القـانـــونية اللازمـــة بحقهما وتحويلهما لجهة الاختصاص.