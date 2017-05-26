أحمد خميس

أحيل شاب كويتي من مواليد 1993 إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للوقوف على حجم سرقاته، وبحسب مصدر أمني فإن رقيب أول من مرتبات مخفر الرميثية تقدم بقضية رسمية قال فيها ان مجهولا تمكن من سرقة أختام خاصة بالمخفر، وانه لا يتهم أحدا بالسرقة، وان الواقعة حدثت قبل اسبوع، وعليه سجلت قضية برقم 81/ 2017 سرقة ختم دولة.

ومضى المصدر بالقول: لعبت المصادفة دورها في ضبط المتهم إذ انه وخلال جولة لدورية المهام الخاصة التابعة للأمن العام أمس رصدت مركبة تم الاشتباه في قائدها وعثر بداخلها على مواد حادة تستخدم في السرقة والختم المسروق من مخفر الرميثية.

وبالتحقيق معه قال المتهم انه ولدى مراجعته المخفر قبل اسبوع للابلاغ عن فقدان مستندات خاصة وجد الختم أمامه فسرقه ونفى ان يكون قد استخدم الأختام التي سرقها.